Nederland zet noodvoorraad olie in om benzineprijs te drukken

Nederland gaat een deel van zijn strategische olievoorraden vrijgeven om de stijgende olieprijzen te temperen. Dat gebeurt samen met meer dan dertig andere landen onder leiding van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In totaal komt er wereldwijd 400 miljoen vaten olie extra op de markt.

Volgens minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei is de maatregel nodig door de spanningen in het Midden-Oosten. "De prijsstijgingen op de internationale oliemarkt is zorgwekkend door het conflict in Iran en omgeving. Olieprijzen en de prijzen van olieproducten als diesel en kerosine zijn daardoor overal flink gestegen."

De benzineprijzen lopen flink op. Automobilisten kunnen het bijna niet meer betalen:

1:55 Prijsstijging brandstof loopt verder op: diesel voor het eerst 2,50 euro per liter

Wat zijn strategische olievoorraden? Strategische olievoorraden zijn noodvoorraden die landen aanhouden voor crisissituaties. Het gaat om grote hoeveelheden ruwe olie en brandstoffen zoals diesel en kerosine die opgeslagen liggen voor noodgevallen, bijvoorbeeld bij oorlog, grote storingen of plotselinge tekorten. Het vrijgeven van zulke voorraden gebeurt niet vaak. Sinds de oprichting van het IEA in 1974 is dat pas een paar keer gebeurd. Bijvoorbeeld na orkaan Katrina in 2005 en na de Russische inval in Oekraïne in 2022.

Miljoenen vaten olie

Nederland levert volgens de verdeling van het IEA ongeveer 5,36 miljoen vaten olie uit de nationale voorraad. Dat is ongeveer een vijfde van de totale strategische olievoorraad van ons land. De olie moet binnen drie maanden op de markt komen. De verwachting is dat een groot deel al binnen enkele weken beschikbaar is.

Met de extra olie willen landen de internationale oliemarkt wat rustiger maken en verdere prijsstijgingen voorkomen.

Ook na het vrijgeven van een deel van de voorraad blijft Nederland volgens het kabinet genoeg olie achter de hand houden om eventuele toekomstige tekorten op te vangen.