Goed nieuws: prijs aan de pomp zakt na dagen van stijging

Geld

Vandaag, 07:56

Goed nieuws aan de pomp: voor het eerst in dagen is is de sterke opmars van de brandstofprijzen tot stilstand gekomen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor diesel steeg dinsdag nog voor het eerst boven de 2,50 euro per liter, maar die prijs is nu gezakt tot 2,495 euro. Ook Euro95 daalt een fractie van 2,453 euro naar 2,447 euro.

Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de prijzen aan de pomp snel. De afgelopen dagen kwam de sterke opmars tot een hoogtepunt. Automobilisten gingen massaal de grens over om tegen een lagere prijs hun auto vol te tanken en namen jerrycans mee om extra te kunnen inslaan, zoals je op bovenstaande video ziet.

Prijs zakt

Voor de oorlog was die prijs voor diesel nog 2,09 euro en die voor benzine 2,28 euro. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is die adviesprijs voor diesel nu een fractie gezakt tot 2,495 euro. De benzineprijs is ook gezakt, maar blijft wel in de buurt van het recordniveau van ruim 2,50 euro uit juni 2022.

De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen gelden vooral voor tankstations langs snelwegen. Automobilisten kunnen veel goedkoper uit zijn als ze elders tanken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

