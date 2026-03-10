Brandstofprijzen schieten verder omhoog: diesel voor het eerst boven 2,50 euro

De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is dinsdagochtend voor het eerst boven de 2,50 euro per liter uitgekomen. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen aan de pomp de afgelopen week flink gestegen. Ook benzine is opnieuw duurder geworden.

Voor een liter diesel vragen grote oliemaatschappijen nu gemiddeld 2,519 euro. Dat is bijna 6 cent meer dan een dag eerder. Ook de prijs van Euro95-benzine steeg met bijna 6 cent per liter. De gemiddelde adviesprijs daarvoor staat nu op 2,453 euro.

Mensen gaan massaal de grens over om te tanken, zoals je ziet in de video boven dit artikel.