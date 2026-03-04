Economie onder druk door Iran-conflict: dit merk jij in je portemonnee

Het voortslepen van het conflict met Iran en de oorlog in het Midden-Oosten kan Nederlanders hard raken in hun portemonnee. Economen van Rabobank hebben verschillende scenario's doorgerekend en komen met stevige cijfers. In het ongunstigste geval stijgt de benzineprijs naar bijna 3 euro per liter en kan een nieuw energiecontract tijdelijk boven de 400 euro per maand uitkomen.

Dat sombere scenario kan werkelijkheid worden als belangrijke energie-installaties in Qatar en Saudi-Arabië worden vernietigd. De olieprijs zou dan richting 150 dollar per vat gaan en de gasprijs naar 125 euro per megawattuur. De inflatie loopt volgens Rabobank dan op tot boven de 4 procent en de economische groei krijgt een tik van 0,6 procentpunt. Herstel zou in dat geval pas in 2028 beginnen.

Energiedeskundige Remco de Boer vertelt in Nieuws van de Dag dat de prijzen van brandstof en energie de komende tijd kunnen blijven stijgen. Ook de brandstof die op dit moment al in Nederland is, wordt fors duurder. Hoe dat zit, vertelt hij in de onderstaande video.

8:47 Oorlog op afstand, pijn aan de pomp

Vaste energiecontracten massaal aangepast

Ondertussen hebben energieleveranciers hun aanbod in hoog tempo aangepast. Volgens data van Overstappen.nl hebben alle leveranciers die vaste contracten aanbieden hun prijzen verhoogd of hun aanbod aangepast. Sommige vaste contracten (langer dan een jaar) zijn zelfs tijdelijk offline gehaald. Eneco en Oxxio hebben hun driejarige contracten stopgezet. Vattenfall en Powerpeer trokken hun aanbod woensdag in, net als Clean Energy, VrijopNaam, Pure Energie en Engie eerder deden.

De aanpassingen volgen op de stijgende gasprijs en de groeiende vraag naar vaste contracten. Consumenten zoeken zekerheid nu de Europese gasprijs sinds 2 maart oploopt door spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over de aanvoer van gas.

'Wacht niet te lang'

Energie-expert Rick Boenink zegt hierover: "Deze situatie doet denken aan de Russische invasie in Oekraïne, toen er ook veel prijsstijgingen waren. Toen kon je zelfs een tijd helemaal geen vast energiecontract meer afsluiten. Op dit moment zijn we nog niet in zo'n situatie en kunnen consumenten nog gewoon een vast contract afsluiten bij de meeste leveranciers. Het is te hopen dat dat zo blijft."

Volgens Boenink is het niet verstandig om lang te wachten als je zekerheid wilt over je maandlasten. "Zolang de geopolitieke spanningen en lage gasvoorraden de markt beïnvloeden, blijft de kans op verdere prijsbewegingen bestaan. Wie zekerheid wil over zijn maandlasten, doet er goed aan om op tijd te bekijken of een vast contract mogelijk is."