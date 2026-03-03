Energiebedrijven stoppen met vaste contracten: heeft overstappen nog zin?

Vattenfall en Eneco stoppen helemaal of deels met vaste energiecontracten nu de gasprijs hard oploopt door de onrust in het Midden-Oosten. Tegelijk zoeken veel consumenten zekerheid door hun energietarieven vast te zetten, zien vergelijkingssites.

Vattenfall zette de verkoop van vaste en variabele energiecontracten dinsdagochtend tijdelijk stop. De vaste contracten worden inmiddels weer aangeboden, waarbij bestaande klanten voorrang krijgen, bijvoorbeeld als zij willen overstappen van een dynamisch naar een vast contract. De verkoop van variabele contracten wordt woensdag hervat, ook daar krijgen bestaande klanten eerst de mogelijkheid om een contract af te sluiten.

Een meerderheid van de Nederlanders denkt in de knel te komen als de energie- en brandstofprijzen blijven stijgen:

1:04 Moet het Groninger gasveld weer open?

Eneco is gestopt met vaste contracten voor drie jaar en biedt nog wel een eenjarig contract aan. Essent verkoopt nog vaste contracten, maar kan niet zeggen hoe lang dat zo blijft. Dat melden de bedrijven aan de NOS. Energiebedrijven spreken daarbij van "een momentopname", omdat de situatie rond de gasprijs snel verandert.

Gasprijs naar 58 euro per megawattuur

De Europese gasprijs steeg dinsdagochtend met 30 procent tot 58 euro per megawattuur, nadat de prijs maandag al 36 procent omhoog schoot. De stijging komt door grote zorgen over de energie-aanvoer uit het Midden-Oosten. Qatar heeft de productie van vloeibaar aardgas stilgelegd na Iraanse aanvallen op energiefaciliteiten.

Iran dreigt daarnaast de scheepvaart door de Straat van Hormuz te blokkeren. Via die route wordt ongeveer een vijfde van alle lng in de wereld vervoerd. De gasprijs staat daarmee op het hoogste niveau sinds begin vorig jaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Topdrukte door overstappers

Volgens De Telegraaf is het intussen topdrukte bij vergelijkingssites als Gaslicht.com, Geld.nl en Independer. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de hogere gasprijs direct, omdat hun tarief meebeweegt met de markt. Mensen met een variabel contract voelen dat niet meteen in hun portemonnee, omdat energieleveranciers die tarieven met vertraging aanpassen, meestal eens per halfjaar.

Wie nu wil overstappen naar een vast contract moet rekening houden met een overstaptijd van ongeveer dertig dagen. In die periode betaal je nog het oude, vaak hogere tarief. Bovendien zijn vaste tarieven inmiddels verhoogd en zijn veel welkomstkortingen geschrapt.