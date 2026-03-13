Burgemeester dolblij: Belgische stad Herentals ineens bekend bij tanktoeristen

Vandaag, 20:52

Na een reportage van Hart van Nederland en een satirisch item in LUBACH weet heel Nederland inmiddels waar het Belgische Herentals ligt. De kleine stad werd deze week in een klap bekend nadat een iets te loslippige Belg voor de camera vrolijk vertelde dat je hier nog goedkoper je tank kunt volgooien dan bij het tankstation in Lommel, net over de grens bij Eindhoven. In Herentals kunnen ze hun geluk niet op: "We waren al bekend in de streek, maar nu zijn we ook bekend in Nederland."

De burgervader van de stad was benieuwd of het stereotype van de zuinige Nederlander bevestigd zou worden en voor een stormloop zou zorgen. Het antwoord is een bescheiden "ja". Het tankstation ziet zo nu en dan een nieuwsgierige Nederlander aan de pomp verschijnen. "Mooi dat ze hier komen om onze economie te ondersteunen."

Arjen Lubach laat vrijdag weten dat het niet echt de bedoeling was om een stormloop te veroorzaken van Nederlanders op een tankstation in de Belgische stad Herentals. Dinsdag maakte de presentator in zijn programma LUBACH een grap over het feit dat veel Nederlanders naar België rijden om goedkoper te tanken.

Jan Bertels, de burgemeester van het Belgische Herentals, is in zijn nopjes met de extra aandacht. In de video hierboven vertelt hij dat hij hoopt dat de Nederlandse tanktoeristen ook het pittoreske stadje verder ontdekken.

Door Redactie Hart van Nederland

