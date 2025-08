Benzine nu goedkoper: volle tank scheelt al snel 3 euro

Wie deze zomer met een volle tank de weg op wil, profiteert op dit moment van lagere brandstofprijzen. De benzineprijs is in de afgelopen zes maanden met ruim 5 cent per liter gedaald, wat op een volle tank een besparing van 2 tot 3 euro oplevert. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, volgens brandstofexpert Paul van Selms.

De actuele adviesprijs in in Nederland is nu €2,13 per liter benzine (Euro95) en €1,91 per liter diesel. "Maar veel pompstations bieden nog korting om te concurreren", zegt Van Selms, directeur van UnitedConsumers. Tankstations in grensgebieden bieden vaak aantrekkelijke prijzen om klantenverlies in het buitenland te bestrijden. "Er is daarnaast een aanzienlijk prijsverschil tussen diesel en benzine, dat is altijd al zo geweest."

In februari was dat nog zo'n €2,16 per liter benzine, bij een bemand station. Relatief gesproken liggen de prijzen nu dus laag, vooral als er gekeken wordt naar de piek van de prijs voor benzine in juni 2022: zo'n €2,51 per liter. We hebben het dan over centen maar op termijn kan dat voor mensen, in ieder geval gevoelsmatig, een verschil maken. "De gemiddelde Nederlander rijdt zo'n 15.000 kilometer per jaar, waarvoor zo'n 1000 liter brandstof nodig is", zegt Van Selms. "Dat komt neer op 2000 euro aan brandstof per jaar, dat is bijna een heel maandsalaris en dus een hap uit je inkomen. Als je dus een dubbeltje kunt besparen, is dat mooi meegenomen."

Nederlanders die het er voor over hebben trekken de landsgrenzen over om elders goedkoper te tanken, tot grote frustratie van onze buren:

Meer olieproductie

Een van de voornaamste redenen voor die prijsdaling is dat oliekartel OPEC+, de organisatie van olie-exporterende landen, de productie van ruwe olie heeft verhoogd. De daling van de prijzen aan de pomp is dan ook "een kwestie van marktwerking", volgens Van Selms. "Er is meer aanbod, maar een gelijke vraag. Dan daalt de prijs."

Die productieverhoging zal nog wel even aanhouden. Het oliekartel heeft aangekondigd dat het in augustus en september de productie dagelijks met ongeveer 547.000 vaten zal verhogen om meer aanbod te creëren. Bovenop de eerdere verhoging van 548.000 vaten per dag komt de extra productie dus uit op meer dan een miljoen vaten per dag in twee maanden tijd. Door de productie te verhogen en prijzen laag te houden, beschermen deze landen hun positie op de oliemarkt. Daar kunnen automobilisten van meeprofiteren.

Een andere belangrijke factor is de koersdaling van de dollar. "Voor dat je de ruwe olie kunt kopen moet je dollars kopen, want alle olie wordt gekocht en verkocht met de dollar", zegt Van Selms. Sinds het begin van het jaar is de dollarkoers met ongeveer 10-12 procent gedaald ten opzichte van de euro. Een zwakkere dollar maakt olie goedkoper voor Europese kopers, omdat je minder euro's hoeft de betalen voor dezelfde hoeveelheid olie.

Niet te vroeg juichen

De productieverhoging van de OPEC+ leidt tot prijsdaling en de dollar draagt daar nog een steentje aan bij. Een meevaller dus, maar volgens Van Selms nog geen reden om de vlag uit te hangen. "Nederland is vooral duur omdat wij veel belasting heffen op brandstof. In omringende landen is het tot wel 30 cent goedkoper, omdat de accijns op brandstof daar lager is", legt hij uit. "Hier is een derde van de benzineprijs de accijns, en die accijnzen zijn relatief ongevoelig voor olieprijsverschillen."

In extreme situaties kunnen accijnzen wel worden aangepast, bijvoorbeeld sinds de oorlog in Oekraïne. Om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten heeft de overheid besloten tot eind 2025 de accijns op benzine, diesel en LPG te verlagen en geen inflatiecorrectie toe te passen. "Die accijnskorting loopt af, dus vanaf 1 januari gaat de benzine weer fors duurder worden. Dat is onvermijdelijk" zegt Van Selms. Mits de politiek op deze koers blijft natuurlijk. "Daar komen per 2027 ook nog de ETS-tarieven bij, deze worden geschat op nog eens een cent of 13."

Op de veranderlijke oliemarkt is het moeilijk te zeggen hoe lang een prijsverhoging of -mindering zal aanhouden. Of deze lage prijzen ook in het najaar zullen blijven is dus moeilijk te zeggen. "Ik denk dat het voorlopig een beetje blijft zoals het is", zegt Van Selms. "Dit is een momentopname, het duurt zolang het duurt."