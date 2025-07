Hier tank je het goedkoopst in Nederland – scheelt tot 27 euro per volle tank

Je auto, motor of busje volgooien in Nederland is een duur grapje, zeker als je naar de brandstofprijzen in andere Europese landen kijkt. Maar ook in Nederland kunnen de prijzen aan de pomp flink uiteen lopen. Zo betaal je voor een volle tank van 50 liter bij het goedkoopste tankstation in Nederland ruim 27 euro minder dan bij de duurste. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer, die op basis van data van Petrolview de actuele benzineprijzen (van 23 juni 2025) onderzocht.

Gemiddeld kost een liter benzine in Nederland op dit moment € 1,928. Maar het loont om rond te kijken: bij de goedkoopste pomp betaal je slechts € 1,708 per liter, terwijl de duurste pomp € 2,259 rekent. Omgerekend is dat een verschil van € 27,55 per tankbeurt. Vooral in Overijssel en Drenthe kunnen automobilisten fors besparen volgens Independer.

Wanneer het tanken te duur wordt, komen mensen met creatieve oplossingen. Zo rijden veel Nederlanders in de grensregio naar Duitsland. Eenmaal daar doen ze vaak ook gelijk boodschappen. (zie onderstaande video).

1:23 Nederlanders massaal naar Duitsland om goedkoop te tanken

Volgens expert Michel Ypma hoeven mensen daarvoor niet ver te rijden. “Zelfs binnen dezelfde regio of stad kan het verschil flink oplopen. In Overijssel kun je bij een volle tank tot wel € 26,55 besparen. In Drenthe scheelt het maximaal € 26,50 per tankbeurt.”

De grootste prijsverschillen binnen één gemeente zijn gemeten in Súdwest-Fryslân. Hier is het verschil tussen het goedkoopste en duurste tankstation 48 cent per liter. Dat komt neer op een besparing van € 24,10 bij een volle tank. Ook in gemeenten als Venray, Coevorden, Dinkelland en Delft zijn de verschillen fors.

Onbemand maakt bemind

Wie slim wil tanken, kan het beste terecht bij een onbemande pomp op een industrieterrein. Volgens Ypma scheelt dat gemiddeld € 12,20 per volle tank vergeleken met een bemand station langs de snelweg. “Dat verschil wordt alleen maar groter. Zeker met de zomervakantie voor de deur is het de moeite waard om vooraf te checken waar je voordelig kunt tanken.”

De goedkoopste benzine van Nederland is momenteel te vinden bij Joontjes Kreditank in Steenwijkerland, Overijssel: daar kost een liter € 1,708. In andere provincies liggen de laagste prijzen iets hoger, maar nog altijd beduidend lager dan het landelijke gemiddelde.