Benzine nu al duurder door spanningen in Midden-Oosten

De adviesprijs voor benzine is zaterdag meer dan 1 cent per liter gestegen door de spanningen in het Midden-Oosten. Bij pompen van TotalEnergies en Texaco zijn er zelfs 2 cent per liter bijgekomen, volgt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers dat hierover dagelijks cijfers bijhoudt. Ook diesel is duurder dan een dag eerder.

De landelijke adviesprijs voor Euro95 bedraagt nu gemiddeld 2,122 euro, tegen 2,110 euro op vrijdag. Voor diesel gaat het nu om 1,841 euro. Dat is bijna 2 cent meer dan vrijdag. Deze adviesprijzen worden vooral langs de snelweg gevraagd. Elders is tanken vaak goedkoper.

In de video hierboven geeft rij-instructeur Robbert tips om zoveel mogelijk benzine te besparen. In 2022 stapten we bij hem in de auto toen de benzineprijzen omhoog schoten door de oorlog in Oekraïne.

Kenners voorspelden al dat automobilisten de situatie in hun portemonnee zouden gaan voelen. Na de aanval van Israël op Iran steeg de prijs voor olie op de wereldmarkt direct. "Komende tijd zal er hoe dan ook meer nervositeit zijn. Markten zullen de risicopremie blijven inprijzen voor het geval dat de boel escaleert", verklaarde energiedeskundige Hans van Cleef.

ANP