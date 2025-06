Prijsverschillen tankstations steeds groter: hier kun je het beste pompen

Tanken langs de snelweg is flink duurder geworden: je betaalt er nu gemiddeld 18,7 cent per liter meer dan bij een lokaal tankstation. Nog nooit was het verschil zo groot, blijkt uit nieuw onderzoek van MultiTankcard, meldt De Telegraaf. Even omrijden kan je dus behoorlijk wat geld schelen.

In de video hierboven geeft rij-instructeur Robbert tips om zoveel mogelijk benzine te besparen. In 2022 stapten we bij hem in de auto toen de benzineprijzen omhoog schoten door de oorlog in Oekraïne.

Het verschil tussen tankstations langs de snelweg en die in lokale dorpen en steden neemt al jaren toe. In 2022 was het prijsverschil 14,3 cent, in 2023 steeg dat naar 15,2 cent en vorig jaar zelfs naar 17,5 cent. In de eerste vijf maanden van dit jaar lag de gemiddelde prijs voor een liter E10-benzine langs de snelweg op 2,1049 euro, terwijl je daarbuiten gemiddeld 1,9177 euro betaalt.

De krant zocht ook uit waar je het beste naartoe kan gaan om goedkoper te tanken. Volgens de gegevens van MultiTankcard is Friesland momenteel de duurste regio, vooral door de hoge prijzen op de Waddeneilanden. Het duurste tankstation van Nederland staat op Ameland, waar je gemiddeld 2,2979 euro per liter betaalt.

Goedkoopste plekken om te tanken

Limburg en Zeeland zijn relatief goedkoop. In Oostrum (€1,7665), Heide (€1,7758) en Koewacht (€1,7732) vind je de voordeligste tanklocaties. Het goedkoopste tankstation van Nederland in de afgelopen maanden was TinQ in Hengelo, met een gemiddelde prijs van €1,5125 per liter. Op de tweede plek staat Roeleveld-Rolink in Denekamp (€1,5199), gevolgd door Tamoil in Rotterdam op plek drie (€1,5202 per liter).