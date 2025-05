'1 op de 5 werkenden krijgt géén cent reiskostenvergoeding'

Ruim 20 procent van de werkenden in Nederland krijgt helemaal geen reiskostenvergoeding, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder ruim 1500 mensen die met de auto naar het werk gaan. Nog eens 28 procent ontvangt minder dan het belastingvrije maximum van 23 cent per kilometer. Slechts 45 procent krijgt dat volledige bedrag vergoed.

"Het is schrikbarend dat 1 op de 5 werkenden nog steeds geen vergoeding krijgt. Deze mensen betalen dus flink om te mogen werken", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Bovenop deze conclusie komt vanaf 2026 nog een financiële tegenvaller: de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel verdwijnt. Fortuin waarschuwt dat veel werkenden daardoor elke maand 50 tot 100 euro extra aan brandstofkosten kwijt zijn. "Tegen zo'n hoge brandstofprijs is niet op te onderhandelen aan de cao-tafel. We roepen het kabinet op om die korting te verlengen", zegt hij.

De ANWB riep het kabinet vorige maand ook al op de accijnskorting te behouden, zoals te zien in de bovenstaande video.

Auto blijft onmisbaar, vooral buiten Randstad

Uit het CNV-onderzoek blijkt dat zes op de tien werkenden nu al geld toeleggen op hun reiskosten. Voor diezelfde groep is de huidige vergoeding van 23 cent per kilometer simpelweg te laag. De autokosten stijgen door duurdere brandstof, onderhoud én aanschaf. Vooral mensen buiten de Randstad kunnen niet zonder auto. "Het is onacceptabel dat de verpleegkundigen, schoonmakers en docenten straks een steeds groter deel van hun salaris bij de pomp uit moeten geven", aldus Fortuin.