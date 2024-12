Goedkoop tanken? Prijzen verschillen enorm door heel het land

Voor veel weggebruikers is het een bekend verhaal: je zoekt je rot naar net die ene pomp waar de brandstof een paar cent goedkoper is. Langs de snelweg hoef je dat vaak niet te proberen, maar omrijden naar de meer lokale pomp kan zeker lonen. Wie echt goedkoop wil tanken kan het beste naar het Drentse Havelte rijden, zocht De Telegraaf uit.

Die krant heeft namelijk een onderzoek gepubliceerd van Multitankcard, waarbij de brandstofprijzen van 3500 tankstations in ons land onder de loep werden gelegd. Een liter E10-benzine van een lokale pomp in Havelte bleek het goedkoopst: gemiddeld 1,7125 euro. Daarmee is dit tankstation veruit de voordeligste van Nederland. Ook voor dieselrijders is gekeken waar ze voor een prikkie kunnen tanken: dat kan in Steenwijk (OV), voor 1,5097 per liter.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Waar d uur?

Opnieuw zijn tankstations die niet langs een snelweg staan verreweg het goedkoopst. "Vorig jaar was dat verschil nog 15,2 cent per liter en het jaar daarvoor was dit 14,3 cent. Het verschil wordt dus steeds groter en op een volle tank van 40 liter scheelt dat 7 euro en dat is dan snel verdiend", zegt MultiTankcard-directeur Patrick Roozeman tegen het dagblad.

En de duurdere pompen? Die zijn bijvoorbeeld te vinden op de Waddeneilanden. In Hollum en Nes, beide op Ameland, betaalt een bestuurder respectievelijk 2,3529 euro en 2,2621 euro per liter meest gangbare brandstof. Wel is er een verklaring voor: er is minder concurrentie en de transportkosten zijn hoog.