Tanken in Duitsland steeds goedkoper: laagste literprijs in jaren

Goed nieuws voor Nederlanders die regelmatig over de grens in Duitsland tanken. De brandstofprijzen bij onze oosterburen blijven dalen. Volgens de Duitse automobilistenclub ADAC betaal je voor een liter E10 (Euro95) nu gemiddeld €1,64. Dat is de laagste prijs sinds eind 2021.

De ADAC baseert haar gegevens op de prijzen van meer dan 14.000 tankstations verspreid over heel Duitsland. Ook diesel wordt daar steeds voordeliger, met een gemiddelde prijs van €1,54 per liter.

De lagere prijzen zijn het gevolg van de dalende olieprijzen. Deze daling komt onder andere door een afgenomen vraag naar olie vanuit China en de verwachting dat oliekartel OPEC+ in de toekomst de productie zal verhogen.

Prijzen in Nederland ook gedaald

Ook in Nederland zijn de brandstofprijzen gestaag aan het dalen, al blijft tanken hier nog flink duurder dan bij onze oosterburen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu €2,07, terwijl dit begin augustus nog 10 cent hoger lag. Diesel kost in Nederland momenteel €1,78 per liter.