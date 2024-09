Goed nieuws aan de pomp: benzineprijzen gaan flink omlaag

Automobilisten zullen komende maand blij worden aan de pomp. Ze zullen daar namelijk een flink verschil zien in de benzineprijzen. De adviesprijs voor Euro95 gaat in september van 2,17 euro naar 2,11 euro per liter.

Paul van Selms van UnitedConsumers noemt een aantal redenen voor de daling. "Wereldonrust heeft invloed op prijzen. Nu de wereld gewend is aan de onrust gaan de prijzen weer dalen. Op het moment dat er weer spanning komt, zal het weer stijgen. De adviesprijzen zijn in die zin erg fragiel en er is geen pijl op te trekken." Met wereldonrust doelt Van Selms op de oorlogen in Gaza en Oekraïne.

Volgens Van Selms raakt de verandering in de brandstofprijs ook de inflatie. "De benzineprijzen hebben een positieve invloed. Als de benzineprijs daalt, dan daalt de inflatie ook." In september gaat de inflatie van 3,7 procent naar 3,6 procent.

Diesel

De adviesprijs voor een liter diesel is ook gedaald. Die is nu 1,81 euro, tegen 1,88 euro aan het begin van augustus. Die adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen worden vaak alleen langs de snelweg gebruikt, want op andere plekken kan het goedkoper zijn. "Op hoofdwegen is tijd belangrijker dan geld. Daar willen mensen zo snel mogelijk op locatie zijn, dus ze doen niet hun best voor lagere prijzen", aldus Van Selms. "Bij tankstations op wegen tussen dorpen krijg je vaak korting."