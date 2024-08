Benzineprijzen kelderen flink, laagste punt sinds januari

De olieprijzen zijn gedaald naar het laagste punt sinds januari, meldt De Telegraaf. Tegelijkertijd is de waarde van de dollar, waarmee olie wordt afgerekend, gezakt naar het laagste niveau ten opzichte van de euro in meer dan een jaar. Hierdoor lijkt ook een verdere daling van de benzineprijzen bij Nederlandse tankstations in het vooruitzicht te liggen.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van grote oliemaatschappijen voor een liter Euro95-benzine is op vrijdag 2,12 euro. Dit is echter alleen bij de duurste tankstations het geval. Buiten de Randstad zijn er al onbemande tankstations waar de prijs per liter onder de 1,80 euro ligt.

Begin januari, toen de olieprijs iets lager lag dan nu, was de landelijke adviesprijs ongeveer 2,06 euro. Als de olieprijs op dit lage niveau blijft, zou de benzineprijs mogelijk nog verder kunnen dalen. Olie wordt afgerekend in dollars, en de waarde daarvan is fors gedaald ten opzichte van de euro. Sinds begin augustus is de dollar zelfs 3 procent minder waard geworden, mede door de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten verlaagd zal worden.

Economie in China

De olieprijs staat onder druk door tegenvallend economisch nieuws uit China, wat kan duiden op een lagere vraag naar olie. Ook in Europa suggereren cijfers uit de industrie dat de vraag kan afnemen. Tegelijkertijd houden handelaren er rekening mee dat de organisatie van olieproducerende landen de productiebeperkingen zou kunnen versoepelen, ondanks de relatief lage olieprijzen.

Aan de andere kant zorgen aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten voor opwaartse druk op de olieprijs.