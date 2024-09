Minder kwijt aan de pomp: benzineprijs op laagste stand in maanden

De benzineprijs staat op de laagste stand in maanden tijd. Voor een liter benzine betaal je nu bij het gemiddelde tankstation 1,87 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is de laagste prijs sinds januari van dit jaar, toen de prijs rond hetzelfde bedrag uitkwam. Daarna schoot de olieprijs omhoog, met een top van bijna 2,10 euro per liter benzine in mei.

Soms heeft de klant aan de pomp per ongeluk een gigantisch voordeel, zoals toen het helemaal mis ging bij een tankstation in Heteren:

0:52 Benzine spotgoedkoop bij tankstation Heteren door stroomstoring: 'Heel bijzonder dit'

Verschil aan de pomp

De huidige prijs kan in de realiteit nog wel tegenvallen, als je uitgaat van het CBS-cijfer. Het bureau berekent een gemiddelde over alle tankstations in Nederland, maar de verschillen aan de pomp lopen nogal uiteen. Langs de snelweg zal de literprijs een stuk hoger liggen dan ergens ver van een doorgaande weg.

Consumentencollectief United Consumers meldt momenteel een adviesprijs van 2,069 euro per liter Euro95. Diesel gaat voor 1,775 euro door de pomp en LPG kost 1,003 euro.