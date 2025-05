Leven wéér duurder: vooral deze producten zijn flink in prijs gestegen

Het leven is in april opnieuw flink duurder geworden. Alles bij elkaar lagen de prijzen gemiddeld 4,1 procent hoger dan in april vorig jaar. Dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral boodschappen sloegen opnieuw een gat in de portemonnee. Voedingsmiddelen, drank en tabak stegen met maar liefst 7,2 procent in prijs. In maart was dat ook al fors, met een stijging van 7,1 procent.

Nederlanders moeten rekening houden met een forse stijging van de supermarktprijzen in 2025. Maar er zijn nog manieren om te besparen, hoe je dat doet zie je in de video hierboven.

Energie iets goedkoper

Ook diensten zoals kappers, verzekeringen of abonnementen werden duurder. Die prijzen gingen in april met 5,6 procent omhoog, terwijl dat in maart nog 4,7 procent was.

Energie werd iets goedkoper, net als in maart. De daling kwam nu uit op 3,2 procent. Daarbij zijn ook de prijzen van benzine en andere brandstoffen meegerekend. Toch was de daling iets minder sterk dan de 3,3 procent in maart.

Vergeleken met maart lagen de prijzen in april gemiddeld 1 procent hoger. Het CBS benadrukt dat deze cijfers een voorlopige schatting zijn. De definitieve inflatiecijfers worden op 13 mei bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP