Lagere prijs aan de pomp drukt inflatie licht omlaag

Het dagelijks leven was in maart gemiddeld duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch zorgden lagere brandstofprijzen voor een kleine daling van de inflatie ten opzichte van februari. Benzine was namelijk goedkoper dan in maart 2024.

In maart lagen de prijzen gemiddeld 3,7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is de inflatie iets gedaald vergeleken met februari, toen deze nog 3,8 procent bedroeg. De lagere brandstofprijzen spelen hierin een rol: een liter benzine kostte in maart gemiddeld 1,91 euro, tegenover 1,97 euro in februari. Ten opzichte van februari stegen de consumentenprijzen in maart juist met 0,4 procent.

Nederlanders moeten rekening houden met een forse stijging van de supermarktprijzen in 2025. Maar er zijn nog manieren om te besparen, hoe je dat doet zie je in de video hierboven.

Nederland blijft wel duurder dan de rest van Europa. De inflatie in ons land ligt al langere tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Vooral bij voedingsmiddelen, dranken en tabak waren de prijsstijgingen hier flink hoger dan in de rest van Europa.

Zo werden voeding, dranken en tabak in Nederland in maart 7,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het eurogebied bleef de stijging beperkt tot 2,9 procent. Ook de prijzen van andere goederen en diensten stegen in ons land harder dan gemiddeld in Europa.

Lichte afname

Toch is er een lichte afname te zien. Ook volgens de Europese rekenmethode daalde de inflatie in maart licht. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland uit op 3,4 procent, tegen 3,5 procent in februari. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een koopwoning.

ANP