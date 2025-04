Steeds meer jongeren in geldproblemen: 'Ze moeten schulden maken om rond te komen'

Jongeren komen steeds vaker in financiële problemen. Een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, aldus onderzoekers. Terwijl veel huishoudens in Nederland er iets op vooruit zijn gegaan, gaan jongeren tussen de 18 en 24 jaar er gemiddeld juist op achteruit, zo meldt De Telegraaf maandag.

Jop (25) weet als geen ander hoe het voelt om elke dag wakker te worden met geldstress. In een paar jaar tijd bouwde hij een schuld op van bijna 10.000 euro. Hij praat erover in de bovenstaande video.

Ondanks de economische groei worden jongeren de afgelopen twee jaar geconfronteerd met stijgende woonlasten, schaarste op de woningmarkt, hoge huurprijzen en zorgen over tijdelijke contracten. De helft van de jongeren verdient minder dan een modaal inkomen. Volgens Peter van Loon, partner Financial Services bij advieskantoor Deloitte, moeten jongeren "schulden maken of hun spaargeld aanspreken om rond te komen".

Korte termijn denken

Uit onderzoek van budgetinstituut Nibud, Tilburg University en Universiteit Leiden blijkt dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar steeds vaker moeite hebben om hun financiële verplichtingen na te komen of iets op te bouwen voor de toekomst, bijvoorbeeld voor een studie. Het aantal jongeren dat dit nog wél kan, daalde vorig jaar van 18 naar 12 procent. "De jongeren richten zich vaak op de korte termijn, wat hen extra kwetsbaar maakt", zegt Van Loon.

Hoewel deze leeftijdsgroep steeds vaker kampt met geldproblemen, is het totaal aantal financieel 'gezonde' huishoudens in Nederland juist gestegen van 26 naar 30 procent. Toch heeft 47 procent van de huishoudens nog steeds financiële zorgen. Slechts 3 procent bespreekt zijn financiële situatie openlijk.