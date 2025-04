Dierenarts flink duurder, vooral kosten bij spoed ongekend hoog

De kosten voor spoedeisende hulp bij dieren zijn de afgelopen jaren razendsnel gestegen, tot wel 3,5 keer sneller dan de inflatie. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Staatssecretaris Jean Rummenie wil dat daar snel verandering in komt."

"Je huisdier is je lief en leed. Als jouw dier iets mankeert dan wil je natuurlijk de beste zorg en ook weten wat je daarvoor betaalt", zegt Rummenie. Volgens hem is dat nu bij spoedzorg vaak onduidelijk. "Daar gaat verandering in komen. Ik heb goede gesprekken met de beroepsgroep gevoerd en zij gaan daar prioriteit aan geven."

Patricia heeft drie honden die veel zorg nodig hebben. Ze vertelt in bovenstaande video hoe moeilijk het is om de dierenartskosten te betalen.

Volgens onderzoeksbureau Ecorys zijn de prijzen voor diergeneeskundige zorg, vooral bij spoed, tot wel 3,5 keer sneller gestegen dan de inflatie. De komst van grote ketens zou daarbij een rol spelen: zij rekenen gemiddeld 40 procent meer voor spoedzorg dan zelfstandige praktijken. Voor gewone zorg ligt dat verschil op 6 tot 10 procent.

Rummenie spreekt van een zorgelijke ontwikkeling: “De forse prijsstijgingen in de spoedzorg, in combinatie met de toenemende rol van ketens en de mogelijke gevolgen voor concurrentie en keuzevrijheid, vind ik zorgelijk.”

Extra maatregelen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet inmiddels onderzoek naar de marktwerking in de dierenzorg. Rummenie wil dat zij hierbij vooral kijkt naar de machtspositie van ketens. Afhankelijk van de uitkomst worden mogelijk extra maatregelen genomen, samen met het ministerie van Economische Zaken.

Om de druk op dierenartsen te verlagen én kosten te drukken, onderzoekt het ministerie ook of sommige taken overgenomen kunnen worden door paraveterinairen.

ANP