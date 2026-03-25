FNV wil plafond op benzineprijzen en hogere reiskostenvergoeding

Vandaag, 07:57

Vakbond FNV wil dat de politiek ingrijpt om werkenden te beschermen tegen de stijgende kosten aan de pomp. De grootste vakbond van Nederland stelt onder meer voor om de belastingvrije reiskostenvergoeding te verhogen en maximumprijzen voor benzine en diesel te onderzoeken. Die oproep komt vlak voor een Kamerdebat over de economische gevolgen van de oorlog in Iran.

Op dit moment mogen werkgevers maximaal 0,23 euro per kilometer belastingvrij vergoeden voor woon-werkverkeer. Volgens FNV moet daar 3 cent per kilometer bij, zodat mensen die afhankelijk zijn van de auto niet in de knel komen. "Veel werkenden met een laag of middeninkomen hebben de auto nodig om op hun werk te komen. De FNV zet in op een toereikende reiskostenvergoeding in cao-afspraken. Daar moet via de belastingen dan wel voldoende ruimte voor zijn."

Belgisch systeem

FNV wil ook dat het kabinet het Belgische systeem van maximumprijzen voor brandstoffen onderzoekt. In tijden van sterk schommelende olieprijzen dempt dat systeem de prijsstijgingen aan de pomp tijdelijk. In België zelf zijn pomphouders overigens kritisch op dat systeem.

FNV pleit ook voor een hoger bestaansminimum en minimumloon, zodat mensen beter rond kunnen komen en minder kwetsbaar zijn bij stijgende prijzen. Daarnaast wil de vakbond dat er snel een noodfonds komt voor huishoudens met lage inkomens die hun energierekening niet kunnen betalen.

Door ANP

Volg Hart van Nederland
