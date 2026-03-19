Spotgoedkope benzine in Frankrijk kan vakantiegangers duur komen te staan

Met de stijgende benzineprijzen in Nederland kiezen veel weggebruikers ervoor om de landsgrenzen over te gaan en te tanken in landen als België en Duitsland. Voor vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen, kan de spotgoedkope benzine in dat land erg aantrekkelijk zijn. Maar de zogenaamde E85-benzine is minder onschuldig als het lijkt. De brandstof kan namelijk grote schade toebrengen aan de motor van de auto.

Weggebruikers die hun auto volgooien met de goedkope E85-benzine, komen daardoor waarschijnlijk in de problemen. De brandstof bevat namelijk niet zoals in Nederland 85 procent benzine en 15 procent biobrandstof: de verhouding is omgekeerd. De brandstof kan veel schade kan opleveren aan auto's en is eigenlijk alleen geschikt is voor voertuigen met speciale flexifuel-motoren.

Nederlanders rijden massaal naar het Belgische Herentals om goedkoper te tanken. De burgemeester ziet inmiddels nieuwsgierige tanktoeristen verschijnen:

ANWB waarschuwt

De E85-benzine bestaat voor 85 procent uit ethanol waarbij slechts 15 procent benzine wordt toegevoegd. Ethanol is vrij agressief en corrosief en kan dus schade toebrengen aan diverse motoronderdelen. Met name oudere auto’s kunnen hier slecht tegen. Via www.e10check.nl kunnen vakantiegangers controleren of hun auto bestand is tegen E10-brandstof met ethanol.

Toch kunnen de meeste auto's niet tegen de Franse E85-benzine. De ANWB adviseert dan ook om geen gebruik te maken van deze brandstof. Ongeveer 40 procent van de Franse tankstations verkoopt de E85-benzine, dus de kans is groot dat vakantiegangers de brandstof onderweg tegenkomen. En hoewel de prijs van minder dan 90 cent per liter aantrekkelijk lijkt, doet men er slim aan deze benzine links te laten liggen.