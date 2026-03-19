Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Spotgoedkope benzine in Frankrijk kan vakantiegangers duur komen te staan

Kopen en besparen

Vandaag, 10:02 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Met de stijgende benzineprijzen in Nederland kiezen veel weggebruikers ervoor om de landsgrenzen over te gaan en te tanken in landen als België en Duitsland. Voor vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen, kan de spotgoedkope benzine in dat land erg aantrekkelijk zijn. Maar de zogenaamde E85-benzine is minder onschuldig als het lijkt. De brandstof kan namelijk grote schade toebrengen aan de motor van de auto.

Weggebruikers die hun auto volgooien met de goedkope E85-benzine, komen daardoor waarschijnlijk in de problemen. De brandstof bevat namelijk niet zoals in Nederland 85 procent benzine en 15 procent biobrandstof: de verhouding is omgekeerd. De brandstof kan veel schade kan opleveren aan auto's en is eigenlijk alleen geschikt is voor voertuigen met speciale flexifuel-motoren.

Nederlanders rijden massaal naar het Belgische Herentals om goedkoper te tanken. De burgemeester ziet inmiddels nieuwsgierige tanktoeristen verschijnen:

1:55

Nederlanders ontdekken spotgoedkoop tanken in Belgisch Herentals

ANWB waarschuwt

De E85-benzine bestaat voor 85 procent uit ethanol waarbij slechts 15 procent benzine wordt toegevoegd. Ethanol is vrij agressief en corrosief en kan dus schade toebrengen aan diverse motoronderdelen. Met name oudere auto’s kunnen hier slecht tegen. Via www.e10check.nl kunnen vakantiegangers controleren of hun auto bestand is tegen E10-brandstof met ethanol.

Toch kunnen de meeste auto's niet tegen de Franse E85-benzine. De ANWB adviseert dan ook om geen gebruik te maken van deze brandstof. Ongeveer 40 procent van de Franse tankstations verkoopt de E85-benzine, dus de kans is groot dat vakantiegangers de brandstof onderweg tegenkomen. En hoewel de prijs van minder dan 90 cent per liter aantrekkelijk lijkt, doet men er slim aan deze benzine links te laten liggen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.