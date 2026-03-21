Dieselprijs weer omhoog: dit betaal je nu aan de pomp

Vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten blijven de prijzen aan de pomp in Nederland stijgen. De gemiddelde adviesprijs van een liter diesel nadert de 2,70 euro. Dat blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Bij sommige tankstations betaal je dit bedrag, of zelfs meer, al.

Sinds het uitbreken van de oorlog is de prijs van een liter diesel met 60 cent gestegen. Ook de prijs van benzinesoort Euro95 is aanzienlijk hoger geworden: 30 cent per liter.

Run op goedkope brandstoffen

Overal in Nederland worden goedkopere tankstations massaal bezocht, terwijl duurdere – vaak langs de snelweg – juist worden vermeden. Dat kan tientallen centen per liter schelen. Ook nemen mensen de afgelopen tijd jerrycans mee om alvast genoeg in te slaan en zo de alsmaar stijgende prijzen te vermijden.

Daarnaast lijkt de omzet bij tankstations aan de grens te dalen. Als gevolg van de hoge prijzen in Nederland gaan mensen die dicht bij de grens wonen de grens over om in België of Duitsland te tanken.

Volgens UnitedConsumers is het moeilijk te voorspellen wat de prijzen in de nabije toekomst gaan doen. De organisatie houdt de situatie dagelijks nauwlettend in de gaten.