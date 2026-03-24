Jerrycans niet aan te slepen door dure benzine: 'Aan de lopende band verkocht'

De vraag naar jerrycans is in Nederland in korte tijd flink toegenomen. Door de hoge benzineprijzen trekken veel mensen naar België om goedkoper te tanken en nemen extra brandstof mee terug. Winkels in Zeeland zien hun voorraden razendsnel slinken.

In Goes merkt ondernemer Kevin Schouwenburg dat direct in zijn winkel. "Het gaat de laatste tijd snel ja. We hebben nog nooit zoveel jerrycans verkocht, het is echt een gekkenhuis", zegt hij. Waar hij eerder zo'n 15 jerrycans per maand verkocht, zijn dat er nu in korte tijd tientallen.

Schaarste

De oorzaak ligt bij het prijsverschil aan de pomp. In Nederland ligt de adviesprijs voor Euro 95 rond de € 2,57 per liter, terwijl die in België ongeveer € 1,85 bedraagt. Voor veel mensen loont het om de grens over te gaan en meteen extra brandstof mee te nemen.

Door die ontwikkeling raken jerrycans snel uitverkocht. "Onze leverancier merkt de schaarste ook", vertelt Schouwenburg verder. "Ze kunnen de bestellingen niet meer verwerken." Nieuwe voorraad laat soms weken op zich wachten.

Kevin vertelt er meer over in de video bovenaan dit artikel.