Militaire steun voor Oekraïne wankelt onder Nederlanders door dure benzine

Vandaag, 18:55 - Update: 56 minuten geleden

De steun van Nederlanders voor Oekraïne begint te schuiven nu de benzineprijzen blijven stijgen. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het doorzetten van miljardensteun aan het land, maar representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel laat zien dat het draagvlak onder de bevolking onder druk staat.

Nederland geeft al sinds het begin van de oorlog jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro aan Oekraïne. Een deel daarvan gaat naar militaire hulp, een ander deel naar bijvoorbeeld het herstellen van energievoorzieningen die onder vuur liggen. Toch zegt nu 53 procent van de ondervraagden niet achter het nieuwe pakket van 3 miljard euro voor militaire steun te staan. Een minderheid van 41 procent is nog wel voor het plan en 6 procent heeft geen mening.

In Nieuws van de Dag werd het steunpakket aan Oekraïne ook besproken, hoe dat gesprek verliep zie je in de video boven dit artikel.

Deze uitslag staat in scherp contrast met december 2025, toen een meerderheid van 58 procent van de panelleden nog aangaf door te willen blijven gaan met het steunen van Oekraïne zolang het land in oorlog verkeert. Bij dat onderzoek ging het echter over de totale steun, inclusief humanitaire en financiële steun voor het land. Bij het nieuwe onderzoek werd alleen gevraagd naar het draagvlak voor de militaire steunmaatregelen.

Kiezen tussen Oekraïne of lagere brandstofprijzen?

Het debat in Den Haag over de steun aan Oekraïne komt op een moment dat brandstofprijzen recordhoogtes bereiken. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen de afgelopen weken flink gestegen, voor Nederlanders direct zichtbaar aan de pomp.

Als ze moeten kiezen, geven veel Nederlanders daarom nu prioriteit aan hun eigen portemonnee. Daaruit blijkt nog scherper waar de prioriteit van veel mensen ligt: 56 procent ziet het geld liever gebruikt worden om brandstofprijzen te verlagen, bijvoorbeeld via lagere brandstofaccijnzen of energiebelastingen.

33 procent zou er nog steeds voor kiezen om de miljardensteun aan Oekraïne door te blijven zetten. 5 procent zou voor geen van beide opties gaan en zegt dat het geld beter naar het verlagen van de staatsschuld kan gaan.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

