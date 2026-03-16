Kabinet overweegt nieuwe toeslag om energierekening te drukken

Het kabinet overweegt onder meer om een energietoeslag in te voeren om de hogere energierekening als gevolg van de oorlog in Iran te beperken. Het is een van de maatregelen die de regering onderzoekt, naast onder meer een energieprijsplafond, tijdelijk lagere energiebelasting en brandstofaccijnzen, een hogere huurtoeslag en een verhoging van het minimumloon. Dat schrijven verschillende bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers maken nog geen keuze, maar brengen eerst de voor- en nadelen van de maatregelen in kaart. Zo is het verlagen van de accijns op benzine en diesel volgens hen een ongerichte maatregel, omdat ook mensen die de hogere prijzen aan de pomp kunnen betalen daarvan profiteren. Het verhogen van het wettelijk minimumloon helpt mensen met een laag inkomen, maar zorgt er ook voor dat de kosten voor de overheid stijgen, omdat veel uitkeringen aan dat bedrag zijn gekoppeld.

Grote zorgen bij Nederlanders door stijgende gasprijzen na aanvallen op Iran:

0:36 Grote zorgen bij Nederlanders door stijgende gasprijzen na aanvallen op Iran

Nog geen ingreep

De regering grijpt voorlopig nog niet in, maar bereidt zich wel voor op “een situatie waarin energieprijzen onverwacht langdurig en fors hoger liggen en huishoudens in de knel dreigen te komen”. Voor ondernemers wijzen ministers Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA), Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66), Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66), Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) en staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) op eerder aangekondigde maatregelen rond energiekosten.

De energieprijzen liggen momenteel nog niet zo hoog als vier jaar geleden, toen de oorlog in Oekraïne begon. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de inflatie komend jaar tussen de 0,6 en 1,5 procentpunt hoger kan uitvallen, afhankelijk van de ontwikkeling van de olie- en gasprijzen. Of en welke maatregelen nodig zijn om de koopkracht van huishoudens op peil te houden, beslist het kabinet in de zomer.