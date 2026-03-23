'Oplopende spanningen rond Iran kunnen gevolgen hebben voor Nederland'

President Donald Trump heeft volgens berichten extra troepen verzameld voor de kust van Iran. Het doel daarvan zou zijn om druk uit te oefenen op Iran, onder meer om afspraken te maken over het inleveren van verrijkt uranium. Dat zegt Amerika-kenner Raymond Mens tegen Hart van Nederland. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël tegen Iran duurt nu al ruim drie weken.

Volgens Mens zet Trump hiermee bewust druk op de onderhandelingen. "Wanneer er niet snel een deal komt en Iran het uranium niet opgeeft, is de kans groot dat Trump die troepen ook daadwerkelijk inzet", zegt hij. "Hij wil zo snel mogelijk een overeenkomst en probeert dat nu af te dwingen."

Wat is uranium? Uranium is een zwaar, zilverwit en van nature radioactief metaal dat wijdverspreid voorkomt in de aardkorst, meestal in lage concentraties. Het wordt gewonnen in speciale mijnen en soms als bijproduct van andere mijnbouwactiviteiten. Uranium is de belangrijkste grondstof voor kernenergie, waarbij uranium-235-atomen worden gespleten om energie op te wekken. Afgeleide radioactieve stoffen worden gebruikt in medische en industriële toepassingen. Uranium kan ook worden gebruikt voor kernwapens, maar moet daarvoor sterk worden verrijkt.

Brandstofprijzen

De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook gevolgen voor Nederland, met name voor de brandstofprijzen. Volgens Mens zorgen dit soort geopolitieke ontwikkelingen vaak voor hogere prijzen. "De prijzen stijgen meestal door onzekerheid. En omdat die onzekerheid voorlopig blijft, verwacht ik dat de brandstofprijzen nog verder zullen oplopen."

