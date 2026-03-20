Prijzen aan de pomp opnieuw fors hoger: dit betaal je nu

Er lijkt geen einde te komen aan de stijgende brandstofprijzen aan de pomp. Door het aanhoudende conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran is het erg onrustig in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de olieprijzen, en dus ook benzine en diesel, flink gestegen. In Nederland is dat goed te merken.

De prijzen voor benzine en diesel blijven oplopen en tikken opnieuw recordhoogtes aan. Vrijdag stegen de landelijke adviesprijzen verder. Volgens United Consumers kost een liter Euro95 nu gemiddeld 2,565 euro, dat is 2 cent per liter meer dan donderdag. Diesel is ten opzichte van donderdag 7 cent per liter duurder geworden en komt uit op 2,641 euro per liter. Daarmee zitten de adviesprijzen van grote oliemaatschappijen op het hoogste niveau ooit.

Premier Jetten is nog niet van plan om vanuit de overheid iets te doen tegen de stijgende brandstofprijzen. Donderdag liet hij weten niet te hard van stapel te willen lopen. Wat hij daarmee bedoelt, legt hij uit in de onderstaande video:

0:52 Jetten nog niet van plan om in te grijpen tegen hoge brandstofprijzen

Ook LPG is sinds het uitbreken van de oorlog flink duurder geworden. Voor een liter LPG betaal je nu 1,25 euro. Drie weken geleden was dat nog 1,08 euro.

Nieuwe aanvallen vanuit Iran

De stijging heeft alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Iran voerde de afgelopen dagen nieuwe aanvallen uit op energiefaciliteiten in omliggende landen en blokkeert vrijwel de belangrijke Straat van Hormuz. Dat is een cruciale route voor olietransport, waardoor de wereldwijde olieprijzen onder druk staan.

De prijs voor een liter Euro95 is flink gestegen na de aanvallen van de VS en Israël op Iran eind februari. Bron: United Consumers

Diesel is sinds de aanval op Iran nog harder in prijs gestegen dan benzine. Bron: United Consumers

Voor het uitbreken van het conflict lagen de prijzen flink lager. Toen betaalden automobilisten nog ongeveer 2,28 euro voor benzine en 2,09 euro voor diesel. Het verschil is dus in korte tijd fors opgelopen.

Adviesprijzen

De genoemde prijzen zijn landelijke adviesprijzen en gelden meestal langs de snelweg. Bij tankstations in steden of dorpen kan het iets goedkoper zijn, al liggen ook daar de prijzen duidelijk hoger dan voorheen.

Vrijdag gingen de olieprijzen wel iets omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte ruim 2 procent tot iets boven de 94 dollar. Brentolie daalde 1,6 procent tot net onder de 107 dollar per vat.