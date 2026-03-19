Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen actie Jetten tegen dure brandstof: 'Wil niet te hard van stapel lopen'

Geld

Vandaag, 10:35 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Premier Rob Jetten grijpt vooralsnog niet in om de hoge benzineprijzen de kop in te drukken. De premier begrijpt dat veel Nederlanders "even moeten schelden" als ze moeten afrekenen bij de pomp, maar waarschuwt voor overhaaste maatregelen. Hij ziet in dat de prijzen "extreem hoog" zijn, maar overhaaste maatregelen kunnen volgens Jetten de energietransitie schaden. Dat zei hij voorafgaand aan de Europese Raad in Brussel.

Donderdag werd duidelijk dat olieprijzen verder zijn opgelopen na aanvallen op belangrijke energie-installaties in het Midden-Oosten. In Nederland ligt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,541 euro. Bij de Europese Raad staat de dreigende energiecrisis hoog op de agenda.

Bekijk in deze video de verwachting van UnitedConsumers over hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen:

Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran
0:35

'Niet te hard van stapel lopen'

Jetten is van mening dat "we in Europa nu niet te hard van stapel moeten lopen". "Dat kan leiden tot maatregelen die slecht kunnen aanpakken voor de Nederlandse energietransitie", aldus de premier. Daarnaast vreest Jetten dat "we verkeerde maatregelen nemen en juist de mensen die het hardst geraakt worden onvoldoende helpen".

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de ontstane situatie door de oorlog in Iran.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.