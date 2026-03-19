Geen actie Jetten tegen dure brandstof: 'Wil niet te hard van stapel lopen'

Premier Rob Jetten grijpt vooralsnog niet in om de hoge benzineprijzen de kop in te drukken. De premier begrijpt dat veel Nederlanders "even moeten schelden" als ze moeten afrekenen bij de pomp, maar waarschuwt voor overhaaste maatregelen. Hij ziet in dat de prijzen "extreem hoog" zijn, maar overhaaste maatregelen kunnen volgens Jetten de energietransitie schaden. Dat zei hij voorafgaand aan de Europese Raad in Brussel.

Donderdag werd duidelijk dat olieprijzen verder zijn opgelopen na aanvallen op belangrijke energie-installaties in het Midden-Oosten. In Nederland ligt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,541 euro. Bij de Europese Raad staat de dreigende energiecrisis hoog op de agenda.

' Niet te hard van stapel lopen'

Jetten is van mening dat "we in Europa nu niet te hard van stapel moeten lopen". "Dat kan leiden tot maatregelen die slecht kunnen aanpakken voor de Nederlandse energietransitie", aldus de premier. Daarnaast vreest Jetten dat "we verkeerde maatregelen nemen en juist de mensen die het hardst geraakt worden onvoldoende helpen".

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de ontstane situatie door de oorlog in Iran.