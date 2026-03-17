Brandstofrecord treft vissers hard: 'Uitvaren wordt lastig'

Vandaag, 17:31

Het water staat de Nederlandse kottervissers tot aan de lippen. Door de extreem gestegen olieprijzen staan diesel en benzine momenteel op een recordhoogte van 2,50 euro. De onrust in het Midden-Oosten drijft de prijzen verder op en het is onduidelijk hoe lang die onrust zal aanhouden.

In 2022 kreeg de visserijsector al een enorme klap door de Russische inval in Oekraïne. Ook toen steeg de dieselprijs enorm. De Nederlandse zeevisserij bestaat grotendeels uit kotters en één zo'n schip verstookt in een week tijd zo'n 25.000 liter diesel.

Jacob van Urk, voorzitter van VisNed, één van de belangenbehartigers van de kottervisserij, schetst een somber toekomstbeeld: "Wij verdienen al niet heel veel, het ging net weer een beetje. Maar als deze dieselprijs te lang zo hoog blijft, wordt het voor ons heel moeilijk om nog uit te varen."

Ook automobilisten moeten flink in de buidel tasten bij het tanken. Met een prijs van 2,508 euro voor een liter Euro95 is het de hoogste prijs ooit aan de pomp.

Door Redactie Hart van Nederland

