Duur tanken dwingt 1 op 5 werkenden tot aanpassen woon-werkverkeer

De hoge brandstofprijzen beginnen nu echt door te werken in het dagelijks leven. Door de onrust in het Midden-Oosten en het conflict rond Iran zijn olie en gas flink duurder geworden. En dat merken werkenden in Nederland direct: één op de vijf heeft het woon-werkverkeer de afgelopen weken aangepast.

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 20 procent van de werkende Nederlanders andere keuzes maakt om de kosten van het woon-werkverkeer te drukken. Zo werkt 9 procent vaker thuis dan normaal om dure ritten te vermijden, en kiest 10 procent nu meer voor alternatieven zoals het openbaar vervoer, de fiets of carpoolen.

Waarom doen bedrijven nog zo weinig?

Werkgevers grijpen tot nu toe nauwelijks in om medewerkers te helpen in verband met de hogere brandstofprijzen. Slechts 2 procent van de panelleden zegt dat het bedrijf, organisatie of instelling waarvoor zij werken deze maand nieuwe maatregelen genomen, zoals meer ruimte voor thuiswerken of een hogere reiskostenvergoeding.

Een kleine groep van 5 procent zegt wel dat in hun bedrijf werknemers naar aanleiding van de hogere prijzen kunnen aankloppen als ze in de knel komen. Maar het overgrote deel blijft stil: 85 procent van de bedrijven heeft niets gedaan en praat ook niet over mogelijke maatregelen.