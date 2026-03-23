Duur tanken dwingt 1 op 5 werkenden tot aanpassen woon-werkverkeer

Panel

Vandaag, 20:55 - Update: 19 minuten geleden

De hoge brandstofprijzen beginnen nu echt door te werken in het dagelijks leven. Door de onrust in het Midden-Oosten en het conflict rond Iran zijn olie en gas flink duurder geworden. En dat merken werkenden in Nederland direct: één op de vijf heeft het woon-werkverkeer de afgelopen weken aangepast.

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 20 procent van de werkende Nederlanders andere keuzes maakt om de kosten van het woon-werkverkeer te drukken. Zo werkt 9 procent vaker thuis dan normaal om dure ritten te vermijden, en kiest 10 procent nu meer voor alternatieven zoals het openbaar vervoer, de fiets of carpoolen.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Waarom doen bedrijven nog zo weinig?

Werkgevers grijpen tot nu toe nauwelijks in om medewerkers te helpen in verband met de hogere brandstofprijzen. Slechts 2 procent van de panelleden zegt dat het bedrijf, organisatie of instelling waarvoor zij werken deze maand nieuwe maatregelen genomen, zoals meer ruimte voor thuiswerken of een hogere reiskostenvergoeding.

Een kleine groep van 5 procent zegt wel dat in hun bedrijf werknemers naar aanleiding van de hogere prijzen kunnen aankloppen als ze in de knel komen. Maar het overgrote deel blijft stil: 85 procent van de bedrijven heeft niets gedaan en praat ook niet over mogelijke maatregelen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Dieselprijs weer omhoog: dit betaal je nu aan de pomp
Dieselprijs weer omhoog: dit betaal je nu aan de pomp
