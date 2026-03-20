Energiecrisis dreigt: deze tips helpen je direct besparen

De oorlog in het Midden-Oosten dreigt uit te monden in een wereldwijde energiecrisis. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Door de strijd lopen olie- en gasprijzen hard op en dat kan direct voelbaar zijn in de portemonnee van huishoudens, bedrijven en overheden. Het agentschap geeft ook tips over wat burgers en bedrijven zelf kunnen doen om hun verbruik te verminderen.

Volgens IEA-directeur Fatih Birol gaat het zelfs om de grootste verstoring ooit op de wereldwijde oliemarkt. "Als wereldwijde energieautoriteit doet het IEA er alles aan om de stabiliteit van energiemarkten te ondersteunen", zegt hij. Overheden nemen maatregelen, maar het agentschap kijkt nadrukkelijk ook naar wat mensen zelf kunnen doen.

Wat kun je zelf doen tegen hoge energieprijzen?

Het IEA komt met een lijst praktische tips om het dagelijks verbruik te verminderen. Zo kan thuiswerken helpen om brandstofkosten te verlagen, omdat er minder wordt gereden en dus minder brandstof wordt verbruikt. In dat opzicht wordt ook aangeraden om vaker het openbaar vervoer te nemen of samen te rijden.

Moet je toch de weg op of heb je een cruciaal beroep? Dan helpt het al als je op de snelweg minder hard rijdt. Minder snelheid betekent minder brandstofverbruik. Daarnaast adviseert het IEA om vliegreizen te vermijden als er alternatieven zijn, zoals de trein.

Ook in huis zijn er simpele stappen. Denk aan zuiniger omgaan met verwarming en apparaten. In de keuken kan overstappen op elektrisch koken helpen om minder afhankelijk te zijn van gas.

Tijdens de inflatiecrisis van een paar jaar geleden moesten veel Nederlanders ook zuinig omgaan met gas en stroom. Zo werd de thermostaat in veel huishoudens een paar graden lager gezet. In sommige gevallen werd de gaskraan zelfs helemaal dichtgedraaid. Zoals te zien is in de onderstaande reportage:

Ook bedrijven en overheid moeten ingrijpen

Er wordt niet alleen gekeken naar de burger, ook bedrijven spelen een grote rol. Fabrieken kunnen bijvoorbeeld overstappen op andere brandstoffen als gas schaars wordt. Overheden kunnen maatregelen nemen, zoals goedkoper openbaar vervoer of regels om het autoverkeer te beperken.

Het IEA wijst erop dat overheden eerder al ingrepen om energierekeningen te dempen, maar dat die ruimte niet onbeperkt is. "Echter, de financiële middelen zijn beperkt en het is cruciaal dat de maatregelen gericht zijn op degenen die het het meest nodig hebben", staat in het rapport.

Intussen hebben 32 landen, waaronder Nederland, samen al meer dan 400 miljoen vaten olie uit hun noodvoorraden vrijgegeven. Dat is de grootste actie ooit van het IEA, maar door de aanhoudende oorlog blijven de prijzen stijgen.