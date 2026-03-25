Nederlandse gasvoorraden bijna leeg: laagste stand in 10 jaar

Vandaag, 09:56

De Nederlandse gasvoorraden zijn gedaald tot 5,8 procent, het laagste niveau in tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van Gasunie, dat sinds 2016 de opslag bijhoudt.

Het gas is opgeslagen in ondergrondse velden in onder meer Norg, Grijpskerk en Alkmaar. Door het hoge verbruik in de winter zijn die voorraden flink geslonken. Vooral in Norg is bijna niets meer over, en ook Alkmaar en Grijpskerk zitten onder de 1 procent.

Vulseizoen

"Het vulniveau van de gasbergingen is weliswaar ontzettend laag, maar de winter is nagenoeg voorbij en het vulseizoen nadert. De gasstromen houden wij nauwlettend in de gaten. Op dit moment zien we dat de aanvoer van gas naar Nederland stabiel is", zegt een woordvoerster van Gasunie.

Ter vergelijking: het vorige laagste niveau lag op 6,19 procent in maart 2018. Begin november 2025 zaten de voorraden nog boven de 70 procent. Op dit moment heeft Nederland de laagste gasvoorraad van alle EU-landen.

Door ANP

