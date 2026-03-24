Kamer zet druk op kabinet om energienoodfonds snel te heropenen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel in gesprek gaat met onder meer energiebedrijven over het heropenen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Een oproep van onder anderen Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) kreeg bij de stemmingen vrijwel unanieme steun.

Via het noodfonds kunnen huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening gericht worden geholpen, erkent minister-president Rob Jetten. "Dat is een maatregel die je sowieso klaar moet hebben liggen om in te zetten", zei hij voorafgaand aan een Kamerdebat. Volgens hem is het kabinet hier al mee bezig.

Tijdelijk noodfonds

Het tijdelijke noodfonds werd ingesteld na de Russische inval in Oekraïne, toen de energieprijzen sterk stegen. De overheid en energiebedrijven droegen bij aan het fonds om huishoudens te ondersteunen die hun energierekening niet meer konden betalen.

Na twee jaar stopte het fonds, omdat energiebedrijven niet langer wilden meebetalen. Zonder hun bijdrage kon het fonds niet doorgaan, omdat steun uitsluitend vanuit de overheid mogelijk als ongeoorloofde staatssteun zou worden gezien.

Permanent noodfonds

Het kabinet werkt inmiddels aan een permanent noodfonds voor hoge energiekosten, maar heeft nog geen uitvoerende partij gevonden. De Kamer wijst erop dat het tijdelijke noodfonds een bestaande structuur biedt om snel hulp te kunnen bieden aan huishoudens met hoge energielasten.

De zorgen nemen toe nu huishoudens na een koude winter en stijgende gasprijzen mogelijk worden geconfronteerd met hoge jaarafrekeningen. Er liggen al plannen om vóór de winter van 2025-2026 opnieuw ondersteuning te bieden. Hiervoor is ook al geld gereserveerd.