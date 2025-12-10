Volg Hart van Nederland
Energiearmoede maakt mensen letterlijk ziek, waarschuwen hulporganisaties

Vandaag, 10:30

Mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen, ervaren vaak klachten door vocht, kou, schimmel en stress. Armoedehulporganisaties trekken aan de bel, zegt het Armoedefonds, omdat zij zien dat bijna een derde van deze mensen daardoor gezondheidsproblemen krijgt. Volgens hen is dat een direct gevolg van energiearmoede.

Een kwart van de mensen die in armoede leeft, ziet schimmel ontstaan in huis omdat zij de verwarming nauwelijks aanzetten. Het extreem besparen op energie en de stress die daarmee gepaard gaat, zoals de angst voor een afsluiting, zorgen voor fysieke en mentale klachten. Op dit moment leven 510.000 mensen in energiearmoede. Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in zulke omstandigheden. Juist daar zijn er zorgen over gezondheidsklachten zoals slapeloosheid, ondervoeding en mentale problemen.

Op scholen waar minstens 30 procent van de kinderen onder de armoedegrens leeft, krijgen álle leerlingen elke dag eten. Zo ook bij OBS het Startblok in Almere:

Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede
1:52

Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede

Structurele aanpak

Het Armoedefonds roept daarom op tot een structurele aanpak vanuit de overheid, in de vorm van steun bij het betalen van de energierekening én maatregelen in huis. Eind vorig jaar sloot het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat huishoudens ondersteunde die in energiearmoede verkeerden. Dat besluit leidde toen al tot veel kritiek, omdat organisaties vreesden voor nieuwe problemen bij minima. In april van dit jaar ging het fonds weer open, maar het moest na enkele dagen alweer sluiten door de stroom aan aanvragen.

Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds, benadrukt dat gezondheid net zo belangrijk is als financiële hulp voor mensen die hiermee te maken hebben. "Een koud en vochtig huis kan mensen ziek maken. We roepen politiek en gemeenten op om energiearmoede nog deze winter aan te pakken."

Door Jamie van Velzen

