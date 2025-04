Stormloop op Noodfonds Energie: dit is het beste moment om aan te vragen

Het Noodfonds Energie is sinds dinsdag weer open, en dat is te merken ook: duizenden Nederlanders proberen hulp aan te vragen om hun energierekening te kunnen betalen. Het fonds werkt volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', en dat zorgt voor een ware stormloop waardoor het aanvraagportaal overbelast is. Dat bevestigt het fonds aan Hart van Nederland.

Het kabinet kondigde in februari aan dat het noodfonds verlengd zou worden, zo is te zien in bovenstaande video.

Er is dit jaar ruim 56 miljoen euro beschikbaar, bedoeld voor zo’n 100.000 huishoudens die moeite hebben om de energiekosten te betalen. Degenen die in aanmerking komen, krijgen een deel van de energierekening voor zes maanden vergoed. De overheid heeft daarvoor 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Energieleveranciers en netbeheerders leveren ook een bijdrage, van in totaal 13,2 miljoen euro.

Klachtenregen

De grote toestroom zorgt echter voor problemen. Het aanvraagportaal, waarbij ook het UWV betrokken is, raakte dinsdag al snel overbelast. Op sociale media regent het klachten van mensen die er niet doorheen komen. "Hoezo #noodfonds geopend? Probeer een 90-jarige te helpen maar ik mag over een uurtje weer inloggen te druk en dat al sinds gistermiddag, puinhoop", schrijft een X-gebruiker.

En ander laat weten dat het het uren duurde voordat ze erdoorheen kwam: "Eindelijk gelukt om noodfonds energie aan te vragen. Duurde hele middag."

"We begrijpen dat het frustrerend is en doen er met het UWV alles aan om de drukte te verlichten", zegt een woordvoerder. Tot nu toe zijn er bijna 20.000 aanmeldingen gedaan. Het advies: probeer het in de vroege ochtend of late avond, wanneer het rustiger is.

Toch verlengd

De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling. Eind vorig jaar leek het erop dat het fonds dit jaar niet zou kunnen doorgaan omdat de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven uitbleef. Die is nodig omdat de EU het anders mogelijk ziet als ongeoorloofde staatssteun. Begin dit jaar werd het noodfonds toch verlengd.

Hart van Nederland/ANP