Wanhoop over koude kerst door stoppen energiefonds voor armen

Het kabinet heeft het Tijdelijke Noodfonds Energie, dat kwetsbare huishoudens ondersteunt met hoge energiekosten, stopgezet. Renee van der Elburg uit Ridderkerk, die maandelijks worstelt om rond te komen, is wanhopig: “Het voelt alsof ik geen kant meer op kan.”

Renee leeft van een bijstandsuitkering en moet iedere euro omdraaien. Haar energierekening is een constante zorg. “Met de huidige gasprijzen kan ik het gewoon niet meer betalen. Het is 14 graden in huis,” vertelt ze tegen Hart van Nederland. "De kachel blijft uit, anders kom ik helemaal in de problemen."

Haar hoop was gevestigd op een aanvraag bij het noodfonds, maar die kans is haar ontnomen nu het fonds wordt opgeheven. “Het voelt als een klap in mijn gezicht. Wat moet ik nu? Het wordt een koude kerst.” Renee gaat veel naar andere plekken om daar warm te zitten. "Anders loopt de rekening zo hoog op dat ik niks meer kan betalen."

Tienduizenden gezinnen de dupe

Donderdagavond meldde staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer dat hij geen bijdrage heeft weten te krijgen van het bedrijfsleven. Daarom stopt het tijdelijke noodfonds, hoewel het kabinet al 60 miljoen euro had gereserveerd. De energieleveranciers zeiden dat ze wel degelijk geld hebben toegezegd, maar dat was volgens Nobel niet voldoende.

De FNV is "enorm boos" dat het kabinet het energiefonds voor minima stopt. "Mensen worden hierdoor letterlijk in de kou gezet", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Dit gaat voor enorme problemen zorgen." De FNV vindt dat het kabinet alsnog verder moet met het energiefonds, ook zonder de steun van bedrijven. "Het kan niet zo zijn dat tienduizenden gezinnen de dupe worden van een strijd tussen de overheid en de energiemaatschappijen."