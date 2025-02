Kabinet verlengt noodfonds voor hoge energierekening tot 2026

Het kabinet gaat het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025 naar alle waarschijnlijkheid verlengen in 2025 en 2026.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Jurgen Nobel (Armoedebeleid) zullen hier jaarlijks 60 miljoen euro in steken, maken zij later op vrijdag bekend in een Kamerbrief. De energiesector draagt hier in elk geval in 2025 een bedrag van 10 miljoen euro aan bij.

Nobel houdt nog een kleine slag om de arm: "We zijn op zoek naar een structurele oplossing. Maar de stap die we vandaag hebben gezet, is er wel een in de goede richting", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Ik hoop op hele korte termijn definitief uitsluitsel te geven dat het noodfonds er gaat komen."

Spoed

Het kabinet had op de begroting voor dit jaar al 60 miljoen euro gereserveerd, maar kon het noodfonds desondanks niet verlengen aan het begin van het jaar, omdat de bijdrage van de energiesector nog op losse schroeven stond. Zonder die bijdrage van 10 miljoen euro zou mogelijk sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Daarover is nu voor dit jaar overeenstemming bereikt met de netbeheerders en energieleveranciers.

Het is nog niet bekend wanneer huishoudens zich precies kunnen aanmelden voor het noodfonds, behalve dat het kabinet dit met spoed wil regelen. De Tweede Kamer drong hier al herhaaldelijk op aan en riep Nobel afgelopen week nog naar het vragenuur om hem tot haast te manen. "Het is heel hard nodig. Mensen hebben heel veel moeite om de energierekening te betalen. Dat wordt met dit koude weer niet minder", aldus Nobel.

ANP