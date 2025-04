Gedupeerden woedend na sluiting Noodfonds: 'Gaat niet om een extraatje, maar om overleven'

Het Noodfonds Energie is alweer gesloten. In slechts één week kwamen er ruim 210.000 aanvragen binnen, terwijl er maar budget is voor ongeveer 100.000 huishoudens. Duizenden mensen vallen buiten de boot. Het Armoedefonds noemt dit onacceptabel en is een petitie gestart om structurele hulp af te dwingen voor huishoudens in energiearmoede.

De 67-jarige Bernadette Schaad uit Haarlem probeerde tevergeefs een aanvraag te doen. "Ik heb het zeker vijftig keer geprobeerd, zelfs midden in de nacht stond ik op om in te loggen", vertelt ze. “Maar elke keer kreeg ik de melding: 'wegens drukte, probeer later opnieuw'. En nu ben ik gewoon te laat. Het is een drama. Dit systeem klopt gewoon niet."

Bernadette leeft van een bijstandsuitkering en betaalt maandelijks 235 euro aan energiekosten: 100 euro aan Vattenfall en nog eens 100 euro aan haar verhuurder. "Ik red het net allemaal, maar zo’n bijdrage was echt geen luxe: het is noodzaak."

In de kou

Volgens het Armoedefonds laat de overheid met deze werkwijze mensen letterlijk in de kou staan. "Van armoede is een loterij gemaakt". zegt woordvoerder Lotte Meerhoff. "Slechts 1 op de 4 mensen krijgt hulp. En net als bij elke loterij: de meeste mensen grijpen mis. Terwijl dit niet gaat om een extraatje, maar om overleven."

Je vraagt hulp en krijgt een digitale deur in je gezicht. Bernadette

Het tijdelijke noodfonds was sinds 22 april opnieuw open. Door de grote toestroom aan aanvragen raakte zelfs het systeem van het UWV overbelast. Daar konden mensen terecht voor een benodigde inkomensverklaring. Het totale budget van 56,3 miljoen euro is naar verwachting volledig opgebruikt.

"De overheid moet zich diep schamen", zegt Bernadette. "Je vraagt hulp en krijgt een digitale deur in je gezicht. Ik voel me compleet in de steek gelaten."