Noodfonds Energie gesloten, ruim 210.000 aanvragen in een week

Het Noodfonds Energie is gesloten. In een week tijd zijn er ruim 210.000 aanvragen binnengekomen voor financiële hulp bij het betalen van de energierekening. Het fonds verwacht dat het volledige beschikbare budget van 56,3 miljoen euro hiermee wordt benut.

Het kabinet verlengt het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening in 2025 en 2026, zo is te zien in bovenstaande video.

Het geld wordt beschikbaar gesteld voor mensen met relatief hoge gas- en elektriciteitskosten en een laag inkomen. De ingediende aanvragen worden de komende weken behandeld. Het fonds verwacht ongeveer 100.000 huishoudens te kunnen ondersteunen.

"We begrijpen dat de sluiting teleurstellend is voor huishoudens die nog een aanvraag wilden indienen", zegt een woordvoerder van het noodfonds. "De enorme toestroom van aanvragen in minder dan een week laat zien onder hoeveel financiële druk veel huishoudens momenteel staan en hoeveel behoefte er is aan ondersteuning."

Overbelasting

Het tijdelijke fonds was open sinds 22 april. Het Noodfonds waarschuwde al voor drukte en een mogelijke snelle uitputting van de steun. Voorafgaand aan de heropening hadden zich al 180.000 huishoudens via de website gemeld. Vorige week raakte een systeem van het UWV nog overbelast door de vele aanvragen van een inkomstenverklaring. De afgelopen twee jaar hebben in totaal ruim 160.000 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling.

