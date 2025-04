Noodfonds Energie dreigt binnen enkele dagen te sluiten door stormloop op aanvragen

Het Noodfonds Energie verwacht op zeer korte termijn te moeten sluiten, omdat er veel meer vraag is naar steun dan er geld in de pot zit. Sinds de heropening dinsdag zijn er al meer dan 120.000 aanvragen binnengekomen. "Als dit tempo aanhoudt, raakt het beschikbare budget van 56,3 miljoen euro, afkomstig van de Rijksoverheid, binnen enkele dagen uitgeput", waarschuwt het fonds.

Met zijn budget verwacht het fonds zo'n 100.000 huishoudens te kunnen ondersteunen. Voorafgaand aan de heropening hadden zich al 180.000 huishoudens via de website gemeld. Het fonds had daarom ook al gewaarschuwd voor een mogelijke snelle uitputting.

Het fonds kan het loket naar eigen zeggen alleen openhouden als het kabinet of andere partijen extra middelen of een garantstelling toezeggen. Daarover wil het fonds snel duidelijkheid. De overheid heeft 56,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Energieleveranciers en netbeheerders leveren een bijdrage van in totaal 13,2 miljoen euro.

