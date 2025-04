Consumentenbond opent meldpunt voor variabele energiecontracten: mogelijk geld terug

Mensen met een variabel energiecontract kunnen jarenlang honderden euro’s te veel hebben betaald aan hun energieleverancier. Dat stelt de Consumentenbond, die samen met ConsumentenClaim een meldpunt opent om in kaart te brengen hoeveel klanten gedupeerd zijn.

Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam van vorige maand. Daar kreeg een klant van Vattenfall gelijk in een zaak over tussentijdse tariefsverhogingen. Volgens het hof mocht het energiebedrijf de tarieven niet zomaar aanpassen, omdat de voorwaarden daarover te vaag zijn.

Die uitspraak kan grote gevolgen hebben. Vrijwel alle energieleveranciers gebruiken namelijk vergelijkbare contractvoorwaarden. Daardoor zouden miljoenen Nederlandse huishoudens recht kunnen hebben op een schadevergoeding.

Veel onduidelijkheid

De Consumentenbond noemt het wijzigingsbeding in de contracten al langer onduidelijk. "Het is namelijk volstrekt onduidelijk op basis waarvan een energieleverancier zijn tarieven tussentijds mag aanpassen", zegt directeur Sandra Molenaar. Volgens haar is het nu duidelijk dat de rechter het daarmee eens is.

Molenaar vindt dat energieleveranciers hun algemene voorwaarden moeten aanpassen en klanten die onterecht extra hebben betaald, financieel moeten compenseren. "Ons doel is om er samen uit te komen", zegt ze. "Een juridische procedure is een laatste redmiddel."

Oproep

De bond roept mensen met een variabel contract van de afgelopen vijf jaar op zich te melden bij het meldpunt. Alleen zo kan worden vastgesteld hoe groot de schade is en wie er precies recht heeft op compensatie.