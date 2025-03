Energiecontracten onterecht verhoogd: miljoenen klanten mogelijk geld terug

De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheid om een collectieve claim te starten tegen de energiesector, na een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, laat een woordvoerster weten.

De rechter oordeelde eerder deze week dat energieleverancier Vattenfall onterecht tussentijdse wijzigingen heeft doorgevoerd in de tarieven van variabele energiecontracten.

Door de stijgende gasprijzen kiezen steeds meer Nederlanders de afgelopen jaren om warm te blijven op de ouderwetse manier, zoals in bovenstaande video te zien is.

Prijsverhoging

Een zogeheten prijswijzigingsbeding in zo'n energiecontract is oneerlijk, aldus het hof. Volgens twee claimclubs hebben door de uitspraak miljoenen consumenten mogelijk recht op compensatie, ook klanten van andere energiebedrijven dan Vattenfall.

"We bestuderen de uitspraak. Eerder waren uitspraken in dergelijke kwesties van lagere rechters niet eenduidig. Maar dit is een uitspraak van de hoogste feitenrechter en dat geeft meer richting voor een onderzoek naar een collectieve claim. Maar meer dan dat kan ik nog niet zeggen", aldus de woordvoerster van de Consumentenbond.

