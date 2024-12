Energieleverancier moet per direct stoppen, terugbetalen klanten 'niet realistisch'

De vergunning van energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) is per direct ingetrokken. Dit is besloten door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder voerde een onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat het bedrijf kampt met "acute en ernstige financiële problemen". Wat betekent dit voor de duizenden klanten van het bedrijf?

Om het stroomnet niet nog meer te belasten, bedachten ze in Nuenen deze thuisbatterij, is te zien in bovenstaande video.

Het stoppen van de vergunning betekent in theorie weinig voor de klanten. De klanten blijven gas en stroom ontvangen. Het kan zo zijn dat de situatie voor klanten die nog geld moeten ontvangen wel van invloed is. HEM heeft toegezegd dat alle klanten die nog geld terugkrijgen dit voor 1 januari 2025 ontvangen.

'Niet realistisch'

Het energiebedrijf zou volgens de ACM de inkoop van gas voor december niet goed geregeld hebben. Bovendien heeft ze niet genoeg financiële middelen om openstaande rekeningen te betalen. Hierdoor vindt de toezichthouder het "niet realistisch" om ervan uit te gaan dat klanten die recht hebben op compensatie die ook ontvangen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Nieuwe koper

De ongeveer 13.500 klanten die HEM heeft, worden overgenomen door Clean Energy. Klanten krijgen van Clean Energy een bericht over de overname. De voorwaarden van het contract blijven hetzelfde.

HEM gaat nog een eindnota opmaken voor het verbruik tot 11 december 2024.

ANP