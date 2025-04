Gedupeerden wateroverlast Enschede mogen niet terug naar huizen: 'Het zijn spookwijken'

Enschede werd op zondag 21 juli vorig jaar getroffen door een enorme regenbui. In één uur tijd viel er zo'n 55 millimeter. Straten stonden blank, het water stroomde huizen binnen en tientallen woningen liepen forse waterschade op. Nu, 8 maanden later, hebben de 66 huishoudens woensdag tijdens een bijeenkomst van de gemeente te horen gekregen dat ze helemaal niet meer terug kunnen keren naar hun huizen. Ze kunnen in hun wisselwoningen blijven zitten en krijgen voorrang bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning. De onvrede over de hele gang van zaken is groot bij buurtbewoner Floris Penders en zijn wijkgenoten.

"We zijn met z'n allen zeer ontevreden over de hele gang van zaken. Het komt er op neer dat we de afgelopen 8 maanden eigenlijk niets hebben gehoord van de gemeente", vertelt Floris. Afgelopen week kwam er een brief. "We kregen te horen dat we helemaal niet meer terug kunnen naar onze dichtgetimmerde woningen. Het lijken wel spookwijken."

Woningnood

De gedupeerden moeten dus in de wisselwoningen blijven zitten, en zijn daar niet blij mee. "Ik neem mezelf als voorbeeld: ik ben van een eengezinswoning naar een appartementje van 41 vierkante meter gegaan. We hebben allemaal de wettelijke verhuisvergoeding gekregen van 7635 euro. Maar je zal maar een vijver met dure koi hebben of een overkapping van duizenden euro's. Dat ben je dus allemaal kwijt."

De bewoners krijgen voorrang bij het vinden van een nieuwe huurwoning. "Maar hoe wil je dat doen in deze tijd van woningnood? Ook is ons niet duidelijk wat er met onze 'oude' huizen gaat gebeuren. Worden ze gesloopt? Er zijn te veel vragen."