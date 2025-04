'Geliefde hond Nala van de Oranjes overleden'

Een van de honden van de Oranjes is overleden. Dat bevestigt de RVD aan RTL Boulevard. Het gaat om labrador Nala, die vorig jaar het leven liet.

Toypoedel Mambo steelt regelmatig de show tijdens de fotomomenten van het Koninklijk Huis. Maar in het huis van Willem-Alexander en Máxima liepen nóg twee viervoeters: labradors Nala en Skipper. Van Skipper moesten ze tijdens de coronaperiode al afscheid nemen.

Mambo staat regelmatig op de foto met de Oranjes, maar volgens dierenbeschermers is dat geen goed idee. Hoe dat zit, zie je in bovenstaande video van Shownieuws.

Donderdag werd bekend dat vorig jaar ook hond Nala is overleden. Willem-Alexander was volgens RTL Boulevard erg aan zijn labradors, die te zien zijn op onderstaande foto, gehecht.

Koninklijke familie poseert voor jaarlijkse fotosessie in 2015. Foto: ANP

Mambo is sinds 2021 in de koninklijke familie en zou vooral van de koningin zijn. Ze kreeg hem nadat de prinsessen Amalia en Alexia het huis uit waren gegaan, vertelde Amalia in 2021 aan Claudia de Breij.