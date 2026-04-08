Na bestand dalen prijzen: wat merk je aan de pomp en op je energierekening?

De gasprijs en olieprijs zijn hard gedaald na het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat is goed nieuws voor huishoudens in Nederland: lagere prijzen op de energiemarkt kunnen uiteindelijk ook je rekening en de prijs aan de pomp drukken, laat UnitedConsumers aan Hart van Nederland weten.

De olieprijs zakte met zo'n 17 procent naar minder dan 95 dollar per vat. Volgens UnitedConsumers reageren brandstofprijzen meestal een dag later op die daling. Dat betekent dat automobilisten waarschijnlijk vanaf donderdag iets zullen merken aan de pomp.

Als de olieprijs verder zakt, kunnen de brandstofprijzen in de loop van de week nog verder dalen. Wel liggen de prijzen nog duidelijk hoger dan voor het begin van het conflict.

Straat van Hormuz

De Europese gasprijs daalde woensdagochtend met ongeveer 20 procent. De verwachting is dat de Straat van Hormuz weer opengaat, een belangrijke route voor olie en gas. Daardoor kan de aanvoer richting Europa herstellen.

De prijzen zijn nog niet terug op het oude niveau. Volgens UnitedConsumers duurt het langer voordat consumenten weer dezelfde lage tarieven zien als voor de oorlog in het Midden-Oosten.