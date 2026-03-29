'Kilometervergoeding voor personeel moet omhoog'

Vandaag, 20:01

Ondernemers willen de kilometervergoeding voor hun personeel verhogen, meldt De Telegraaf. 'Maar daarvoor moet het kabinet de belastingvrije kilometervergoeding verhogen.' Dat zegt Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland tegen de krant.

"Niet iedereen kan thuiswerken. Vooral mensen die buiten de grote steden wonen en ver moeten reizen voor hun werk maken nu hoge kosten door dure benzine en diesel", citeert De telegraaf Vonhof. De belastingvrije kilometervergoeding is nu 23 cent. Vonhof wil een verhoging naar 28 of 29 cent per kilometer.

MKB-Nederland is volgens de krant druk in overleg met ministeries om noodmaatregelen te treffen nu werknemers en ondernemers geconfronteerd worden met hoge brandstofprijzen en steeds duurdere energie. „Ik probeer daar de urgentie op te poken.”

Door Redactie Hart van Nederland

