Diesel en benzine nog nooit zo duur: dit betaal je nu

3 apr 2026, 09:10

Tank je diesel? Dan ben je ineens flink duurder uit. De prijs aan de pomp is in één klap hard gestegen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de gemiddelde adviesprijs nu op 2,793 euro per liter. Donderdag was dat nog 2,688 euro. Grote oliemaatschappijen zoals Shell en BP verhoogden hun prijzen zelfs met 12 cent per liter.

Ook de benzineprijzen stijgen hard door de oorlog. In winkels in Zeeland zijn de jerrycans niet meer aan te slepen:

Ook benzine duurder

De toename van de dieselprijs is veel sterker dan bij benzine. De adviesprijs voor Euro95 is vrijdag gemiddeld ruim 2 eurocent toegenomen tot 2,595 euro per liter. Zowel bij diesel als benzine gaat het om de hoogste prijzen ooit.

De oorlog in het Midden-Oosten zorgt inmiddels al weken voor hoge brandstofprijzen. De forse toename van de dieselprijs aan de pomp van vrijdag volgt op een sprong van de prijzen op de Europese dieselmarkt. Donderdag werd een vat diesel daar verhandeld voor meer dan 200 dollar per vat. Dat was voor het eerst sinds 2022.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

