Paasplannen sneuvelen door dure benzine

De hoge benzineprijzen gooien dit paasweekend roet in het eten voor veel Nederlanders. Van de mensen die plannen hadden om eropuit te gaan, past bijna 3 op de 10 die plannen aan vanwege de kosten. Een dagje weg of familiebezoek zit er daardoor voor een deel van hen niet meer in.

Uit het onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 29 procent van de Nederlanders die plannen hadden om er dit weekend op uit te trekken door de hoge brandstofprijzen aanpassingen heeft moeten maken. Voor veel mensen is het simpel: het wordt te duur om de auto te pakken, en dus gaan ze nu met een ander vervoersmiddel, minder ver weg of helemaal niet meer.

Pasen minder vaak gevierd

Niet alleen de benzineprijs speelt een rol. In totaal viert 75 procent van de Nederlanders Pasen, minder dan twee jaar geleden. Toen lag dat nog op 81 procent. Vooral het bezoek aan familie neemt af: waar dat eerder nog bij 38 procent gebeurde, is dat nu gezakt naar 28 procent.

Ook tradities als het paasontbijt en de paasbrunch leveren in ten opzichte van vorig onderzoek uit 2024. Toch blijft een paasbrunch het populairst, net als het bezoeken van familie. Andere activiteiten, zoals paaseieren zoeken of naar de kerk gaan, worden door een kleinere groep gedaan.